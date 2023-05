Die Seidenstadt bietet wenig Reize für Bauwillige In Krefeld gibt’s viel Wohnraum fürs Geld

Eine der größten Studien zum „Wohnen in Deutschland“, an der unter anderem das Institut Allensbach mitgewirkt hat, unterstreicht: In der Stadt Krefeld gibt es viel Wohnfläche fürs Geld – für einen Fixbetrag 164 Quadratmeter, im Bundesdurchschnitt sind es nur 119 Quadratmeter. Das lässt nur einen Schluss zu: In Krefeld gibt es Wohnraum vergleichsweise günstig zu kaufen. Auch darüber macht die Studie konkrete Angaben. Statt 3250 Euro pro Quadratmeter Wohneigentum wie der deutsche Otto Normalbürger muss der Mustermann-Käufer in Krefeld 2371 Euro für den Quadratmeter überweisen.