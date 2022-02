Immobilienpreise in Krefeld : Ein gebrauchtes Eigenheim kostet elf Jahreseinkommen

Krefeld Die Pandemie hat zeigt, dass vor allem junge Familien einen größeren Platzbedarf haben. Die Immobilienpreise in Krefeld liegen über dem NRW-Schnitt. Was Häuser und Eigentumswohungen kosten.

In Krefeld sind die Preise über dem Landesschnitt. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen lag der Preis im vergangenen Jahr bei 408.000 Euro (Eigenheim) oder 7,8 Jahreseinkommen; für Reihen- und Doppelhäuser bei 360.000 Euro (6,9 Jahreseinkommen). An der Spitze liegt die Region Köln-Bonn-Düsseldorf, die laut der Erhebung bei den Eigenheimen 571.500 Euro oder den Reihenhäusern 509.000 veranschlagen, was Jahreseinkommen von 10,9 beziehungsweise 9,7 entspricht. Getoppt wird es noch von Meerbusch, wo gebrauchte Häuser im Schnitt 1,22 Millionen Euro kosten, was knapp 20 ortsüblichen Jahreseinkommen entspricht. Kempen liegt mit fast 630.000 Euro etwas höher, Duisburg und Moers sind in etwa gleichauf mit Krefeld, nur Willich liegt günstiger mit 450.000 Euro, was 7,9 Jahreseinkommen ausmacht.