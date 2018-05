Krefeld: Studie 2030: Die Arbeitswelt wird variabler, aber nicht schöner

Krefeld Zufriedener werden die Mitarbeiter in den Unternehmen künftig nicht sein. Studierende der Hochschule Niederrhein haben 601 Berufstätige befragt.

Wie sieht die Arbeitswelt im Jahr 2030 aus? Das wollten Masterstudierende der Hochschule Niederrhein wissen und haben dazu 601 Berufstätige befragt. Die Ergebnisse liegen jetzt vor: 2030, das glauben die Befragten, ist alles digital, die Konstante heißt Veränderung, Arbeits- und Privatleben sind nicht mehr zu trennen, nur die Ergebnisse zählen und Selbststeuerung ersetzt Führung. Dabei sind die meisten überzeugt, dass die Unternehmen im Jahr 2030 erfolgreicher sein werden als heute. Ob die Mitarbeiter zufriedener sein werden, glaubt hingegen die Mehrzahl der Befragten nicht. "Führungskräfte, Mitarbeiter und Personaler werden ihre Rollen ändern müssen, um die Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich zu gestalten", sagt Professor Alexander Cisik, der die Studie leitete. "Sie müssen zu komplementären Partnern werden: Führungskräfte müssen vom Vorgesetzten zum Managing Partner werden, Mitarbeiter vom Arbeitnehmer zum Operating Partner und Personaler vom Administrator zum Creating Partner." Das hört sich zunächst gut an, ist aber ein zweischneidiges Schwert, wie Cisik betont: "Profitieren werden künftig vor allem diejenigen, die in der Lage sind, schnell und sicher die richtigen Entscheidungen zu treffen." Wer in alten Strukturen beharre, sich lieber führen lasse als selbst Verantwortung zu zeigen, der bekomme dagegen ungleich größere Probleme.