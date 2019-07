Hochschule Niederrhein : Studenten entwickeln Haube für Gelähmte

Krefeld Eine optimierte EEG-Haube für halbseitig gelähmte Menschen, ein E-Quad-Rad und viele weitere Projekte haben jetzt Studierende der Fachbereiche Wirtschaftsingenieurwesen sowie Maschinenbau und Verfahrenstechnik der Hochschule Niederrhein vorgestellt.

Die sechsköpfige Projektgruppe BrainWaves um Fahri Jashari und Ömer Demir arbeitete an einer EEG-Haube, die es halbseitig gelähmten Menschen ermöglicht, ihre gelähmte Hand wieder zu nutzen. Die Haube misst die Aktivität des Hirns über Elektroden. Die gemessenen Gehirnwellen werden mit einem Bluetooth-Gerät in Maschinensprache umgewandelt und steuern das Außenskelett. Betroffene können durch das Denken an die Bewegung ihrer gelähmten Hand diese tatsächlich benutzen. Momentan funktioniert dies stationär an einen Computer angeschlossen.