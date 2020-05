Energieversorgung : Stromautobahn soll über Krefelder Stadtgebiet führen

Die Amprion-Mitarbeiter Carsten Stiens, Lucas Kaufmann und Verena Kreggenwinkel übergaben die Antragsunterlagen an Bodo Herrmann (rechts) und Benedikt Stratmann (links) von der Bundesnetzagentur. Foto: Amprion

Krefeld Die Gleichstromverbindung A-Nord soll die größtenteils auf See erzeugte Windenergie in den Süden Deutschlands transportieren. Die Trasse könnte auch durch Krefelder Stadtgebiet führen. Im Sommer sollen Bürger Stellungnahmen zur Planung einreichen können.

Und eben dort hat Amprion für die Gleichstromverbindung A-Nord – so die offizielle Bezeichnung der Stromautobahn – den Antrag auf Bundesfachplanung nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz gestellt. Dafür übergab das Projektteam mehr als 50 Aktenordner an die Bundesnetzagentur (BNetzA) in Bonn. Die Bundesbehörde leitet das Genehmigungsverfahren für die Erdkabeltrasse zwischen Emden und Meerbusch-Osterath.