Städtebau in Krefeld : Streit um Willy-Brandt-Platz entbrannt

Städtebau in Krefeld

So soll einer der beiden Komplexe auf dem Willy-Brandt-Platz aussehen. Der Enwurf wird von einem Verbund aus Architekten und Städtebau-Interessierten abgelehnt. Gefordert wird eine Städtebauplan für das Areal. Foto: Lindner Architekten

Krefeld In einem offenen Brief fordern zahlreiche Unterzeichner, die Bebauung auf dem Platz hinterm Bahnhof zu stoppen. Der zuständige Bürgerverein widerspricht energisch: Es schade dem Südbezirk, wenn das Bauprojekt scheitere.

Zwischen Experten und Städtebau-Enthusiasten einerseits und der Bürgerschaft des Südbezirks andererseits ist ein Streit um die Zukunft des Willy-Brandt-Platzes entbrannt. In einem Schreiben an den Oberbürgermeister haben sich 54 Persönlichkeiten, Vereine und Initiativen gegen die Pläne für den Bau von zwei Gebäuden auf dem Platz hinterm Bahnhof ausgesprochen. Dort sollen knapp 800 Beschäftigte der Autobahn GmbH Rheinland und des Jobcenters Krefeld unterkommen. Im Gegenzug hat sich der Vorstand des Bürgervereins Dießem klar hinter die Baupläne gestellt. Der Vorsitzende Philipp Geldmacher erklärte, man könne die Kritik nicht nachvollziehen, und warnte eindringlich vor einem Scheitern des Projekts.

In dem Brief der Gegner der Pläne, der mit dem Willy-Brandt-Zitat „Mehr Demokratie wagen“ überschrieben ist, appellieren die Unterzeichner an die Stadt, für den Platz „eine nachhaltige und gemeinwohlorientierte städtebauliche Planung durchzuführen“, um ein „betriebsames und lebenswertes Stadtquartier“ zu entwickeln. Beklagt wird, dass es kein „Leitbild und kein integriertes Stadtentwicklungskonzept“ für den Platz gebe. Betont wird seine Bedeutung durch seine zentrale Lage und Nähe „zu stadtprägenden Denkmalen wie der Fabrik Heeder und der Brotfabrik“. „Unbedingt“ vorzusehen sei eine Mischnutzung aus Wohnen, Arbeiten, Gastronomie und Kultur. Eine Bauplanung ohne Stadtentwicklungskonzept schaffe Fakten, die „eine den Bedürfnissen der Stadtgesellschaft entsprechende nachhaltige Entwicklung des Gebietes unmöglich“ mache.