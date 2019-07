US-Erben bleiben am Ball : Streit um Mondrian-Bilder hat kein Ende

Info

Im Archiv des Museums of Modern Art in New York lagert ein Brief des Düsseldorfer Galeristen und Kunsthändlers Alexander Vömel (Foto). In dem Schreiben ist die Rede von einem Mann, der über neun Bilder des bekannten niederländischen Künstlers Piet Mondrian verfügt und eines oder einige davon gerne gegen Arbeiten von Paul Klee tauschen wolle. Der Name des Mannes aus der Nähe Düsseldorfs ist nicht genannt. Es handele sich dabei um den Krefelder Direktor des Kaiser-Wilhelm-Museums, Paul Wember, glaubt der Berliner Rechtsanwalt Gunnar Schnabel, der die Interessen der Witwe und Kinder des Erben des Nachlasses von Piet Mondrian aus den Vereinigten Staaten in Deutschland vertritt. Gerichtet ist die Notiz Vömels vom Juli 1951 an Curt Valentin. Diese und andere Spuren sind für Schnabel Indiz genug, davon auszugehen, dass Wember an allen städtischen Gremien vorbei eine schwarze Kasse geführt habe, die er zwischen 1950 und 1953 aus den Erlösen der Verkäufe von Bildern Piet Mondrians fütterte.