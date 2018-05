Schlägerei auf dem Ostwall in Krefeld: Streit um Bestellung im Imbiss

Krefeld Vor einem Imbiss auf dem Ostwall ist es am Montagabend zu einer Schlägerei zwischen drei Männern gekommen. Zwei von ihnen mussten im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden.

Laut Polizei gerieten gegen 22.10 Uhr vor einem Döner-Imbiss am Ostwall zwei Brüder aus Krefeld mit einem 36-jährigen Duisburer in einen Streit. Augenscheinlich ging es darum, wer als nächstes mit der Bestellung an der Reihe sei. Aus dem zunächst verbalen Streit entwickelte sich in kurzer Zeit eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Duisburger bewusstlos zu Boden ging.