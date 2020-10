Sportstättenausbau in Krefeld : Streit über Schroersdyk: CDU stärkt Viktoria und BV Inrath den Rücken

Die Zukunft der Sportanlage Schroersdyk im Stadtteil Inrath ist umstritten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Schreiben des Stadtdirektors Markus Schön an den Sportverein sei aus Sicht der CDU im Nordbezirk eine Unverschämtheit, erklärte Ratsherr Peter Vermeulen. Er sieht darin einen Angriff auf den Sport im Norden der Stadt.

Die Fronten sind klar: Als einen Angriff auf den Sport im Norden interpretieren die Christdemokarten die Pläne der Stadtverwaltung, nach denen der SC Viktoria Krefeld die Anlage Schroersdyk im Stadtteil Inrath verlassen müsste, um an der Hubert-Houben-Kampfbahn in Kliedbruch eine neue Heimat für die Fußballer zu finden. Peter Vermeulen, CDU-Ratsherr für den Krefelder Norden, schließt sich der Kritik des Bürgervereins Inrath, des Sportvereins und weiterer gesellschaftlicher Gruppen an den Plänen der Stadtverwaltung und dem Vorgehen des zuständigen Dezernenten und neuen Stadtdirektors Markus Schön (SPD) an.

Bisher sei unklar, was die Stadtverwaltung unter der Umwandlung des Sportplatzes Schroersdyk zu einer Bewegungsfläche verstehe. Außerdem koste jede Entwicklungsmaßnahme Geld. Dieses sei besser investiert, wenn die Stadt dem Sportverein Viktoria ein entsprechendes Budget zur Verfügung stelle, da der Verein selbst am besten entscheiden könne, wie die Anlage für seine Zwecke zu ertüchtigen wäre, erklärte Vermeulen am Montag.

Das Schreiben des Stadtdirektors Schön an den Verein sei aus Sicht der CDU im Nordbezirk eine Unverschämtheit. „Den SC Viktoria zu fragen, welche Bedarfe der Verein als künftiger Hauptnutzer der Hubert-Houben-Sportbahn anmelden möchte, wo noch nichts entschieden ist, sei in der Form und in der Art nicht zu akzeptieren. Unzweifelhaft ist, dass Preußen Krefeld dort der Hauptnutzer bleibt“, erklärte Wolfgang Hildach, aktuell noch Sprecher der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Nord.

Vermeulen und Hildach teilen die Bedenken, die vor ihnen schon der Vereinsvorsitzende Markus Eitner und der Vorsitzende des Bürgervereins, Rolf Hirschegger, geäußert haben. Der an- und abfahrende und der ruhende Verkehr, den Viktoria-Mitglieder neben dem Schwimmverein Krefeld und Preußen erzeugen werden, ist sich Vermeulen sicher, überfordert die Nachbarschaft am Appellweg. „Außerdem müssten dann nicht nur zwei Fußballvereine auf der Hubert-Houben-Anlage kooperieren, sondern sie müssen sich auch mit den Leichtathleten abstimmen. Der Hauptplatz auf Hubert-Houben muss allein wegen des Speer- und Diskuswurfes ein Rasenplatz bleiben. Und, wenn zwei Kunstrasenplätze für Hubert-Houben versprochen wurden, warum baut die Verwaltung dann nicht am Schroersdyk und auf Hubert-Houben jeweils einen?“, fragte Vermeulen.

Wirklich skandalös an dem gesamten Vorgang sei das Vorgehen. Stadtdirektor Schön glaube wohl, die Politik sei gerade neu gewählt und müsste sich noch sortieren, würde daher weniger aufpassen, was die Verwaltung mache, erklärte Hildach. Verabredet worden sei, dass im Frühjahr 2021 ein Workshop für alle Beteiligten stattfinde, um die Zukunftsbedarfe festzustellen. Auch für Hubert-Houben an sich müsse die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude endlich erfolgen und zwar unabhängig davon, ob eine Nutzung mit oder ohne Viktoria stattfinde, betonte Hildach.