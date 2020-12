Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Krefeld : Streit bei Outokumpu über Sonderzahlung für IG-Metall-Mitglieder

Unruhige Zeiten bei Outokumpu an der Oberschlesienstraße in Krefeld: Nach den erneuten Plänen zum Stellenabbau, sorgt jetzt die IG Metall für Unmut. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Sparpläne von Outokumpu sorgen für Unruhe in Krefeld und vielen anderen Standorten. In der Seidenstadt werden 105 Arbeitsplätze verschwinden. Für noch mehr Ärger in der Belegschaft sorgt ausgerechnet die IG Metall.