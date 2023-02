Arbeitskampf in Krefeld Bürger warten in Krefeld vergeblich auf die Post

Es geht in die nächste Runde: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi abermals zu Warnstreiks aufgerufen, auch in Krefeld sollen die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. „Kunden der Deutschen Post müssen sich darauf einstellen, dass die Zustellung von Briefen und Paketen auch in dieser Woche länger dauern könnte“, so ein Verdi-Sprecher. „Mit den Kundgebungen machen die Streikenden noch einmal deutlich, welche Erwartungen sie an die Deutsche Post AG in dieser Tarifrunde haben“, so Thomas Großstück, Verdi-Landesfachbereichsleiter Postdienste NRW.