Festival-Premiere in Krefeld : Streetfood und Musik auf dem Dionysiusplatz

Festival-Premiere in Krefeld

Krefeld Das 1. Krefelder Streetfood & Music Festival soll von Freitag bis Sonntag die Krefelder auf den Dionysiusplatz locken und sie mit Speisen aus aller Welt und mit viel Musik verwöhnen. Am Sonntag kommen auch die Kinder mit Schminken, Sandmalen und Hüpfburg auf ihre Kosten.

Drei Tage lang, vom Freitag bis zum Sonntag, steht die Krefelder Innenstadt rund um den Dionysiusplatz ganz im Zeichen von Streetfood und Musik. Ersteres bezeichnet dabei allerlei kulinarische Besonderheiten, wie sie in der ein oder anderen Form an einem Imbiss angeboten oder zumindest auf der Straße zubereitet werden können. Das Angebot erstreckt sich von Burgern mit Pulled Pork, Jamaikanischem Jerk Chicken oder Lachs über Cocktails bis hin zu Nachspeisen wie Baumstriezel, Poffertjes oder gefüllte Waffeln mit diversen Früchten oder Süßigkeiten im Innern.

Das von einem privaten Veranstalter organisierte Festival findet in diesem Jahr zum ersten Mal in dieser Form unter dem Titel „1. Street Food & Music Festival Krefeld“ statt. Der Titel besagt dabei bereits: Mit Leckereien und größeren Speisen ist es nicht getan. Auch Musik gehört zum Repertoire der Veranstaltung. So gibt es insgesamt vier Bands, die die Besucher mit ihren Darbietungen verwöhnen wollen und sollen.