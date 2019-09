Farbe in Krefeld : Streetart als Wegweiser zum Stadtmarkt - Bunte Wand an der Lohstraße

Krefeld „Die Gestaltqualität des öffentlichen Raums hat bei Besuchern und Bürgern einen immer höheren Stellenwert“, erklärt Citymanagerin Christiane Gabbert.

In nur zwei Tagen haben die Streetartkünstler Clemes Brück und Sebastian Saffenreuter, die gerade auch an dem Kunstprojekt in der Downtown Gallery mitgewirkt haben, einen Teil der Fassade in der Lohstraße aufwendig gestaltet und damit einen Blickfang geschaffen, der der die Besucher von der Rheinstraße nun durch die „kleine Gasse“ zum Stadtmarkt führen soll.