Wirtschaft in Krefeld : Strategischer Plan „Hafen Krefeld 2025“ in Arbeit

Krefeld Der neue Geschäftsführer Christoph Carnol ist von der Mannschaft und den Möglichkeiten des Rheinhafens Krefeld positiv beeindruckt. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Unternehmensziel.

(RP) Als Christoph Carnol vor einigen Monaten die Nachfolge von Sascha Odermatt als Sprecher der Geschäftsführung gemeinsam mit seiner Kollegin Elisabeth Lehnen im Rheinhafen Krefeld antrat, hatte er sich bereits ausführlich mit Unternehmen und Standort auseinandergesetzt. Erwartungen, so berichtet der 53-jährige, die sich nicht nur erfüllt hätten, sondern sogar übertroffen wurden: „Ich durfte feststellen, dass der Hafen ein sehr komplexes Unternehmen ist. Ein kleines zwar, was die Mitarbeiterzahl angeht, aber ein bedeutendes was die Leistungspalette betrifft.“ Und das vor allem große Chancen bietet, so Carnol. „Ich habe mir in den ersten Monaten einen, so wie ich glaube, guten Überblick verschafft. Und ich bin auf ein motiviertes und sehr professionelles Team gestoßen.“