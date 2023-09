Straßenfest in Krefeld Inrath feiert sich auf drei Kilometern

Am Stand des Gartenbauvereins „Rosengarten“ ging es im Gespräch schnell um den Zerfall der Gemeinschaft im Stadtteil. Zwar freue man sich, dass die Bürger in Inrath noch so bemüht seien, etwas zu machen, doch habe man durchaus Angst vor dem Nachwuchsmangel. „Man hat hier nicht so eine sichtbare Gemeinschaft wie in Traar und Verberg“, sagte einer der Herren. Ein Eindruck, den auch Besucher zunächst haben konnten, denn außer den Vereinen hatten auf dem ersten Kilometer nur wenige Inrather Stände und Tische nach draußen gestellt. Möglicherweise lag dies aber auch an der Mittagshitze bei Temperaturen über 30 Grad.