Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität der Zukunft in Krefeld : Straßenbahn soll Hafen-Waren in City bringen

Die Straßenbahn der Linie 041 könnte in der Zukunft Waren aus dem Hafen in die Innenstadt bringen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Von einem Umschlagpunkt im Hafen könnte die Straßenbahn Waren in so genannte City-Hubs bringen, um von dort aus die Geschäfte in der Innenstadt umweltfreundlich mit Lastenfahrrad oder Elektrofahrzeug zu beliefern. Diese Idee schlagen Gutachter für das Mobilitätskonzept der Stadt Krefeld vor.