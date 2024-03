Neue Stolpersteine in Krefeld Erinnerung an den Botschafter der Versöhnung Rolf Gompertz

Als sein Vater im Dezember 2022 wenige Tage vor dem 95. Geburtstag starb, fasste Ron Gompertz dessen Leben in einem Satz zusammen, der alles umfasst: „Die Welt ist besser, weil er da war.“ Heute gilt dieser Satz mehr denn je, denn Menschen wie Rolf Gompertz fehlen schmerzlich: Menschen, die mit Klugheit und Herzensgüte für den Frieden stehen. Rolf Gompertz, 1927 in Krefeld geboren, ist 1939 mit seiner Familie in die USA emigriert - ein Zwölfjähriger, dessen Leben untrennbar mit den Gräueln des Nationalsozialismus verbunden war.