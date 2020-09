Kommunalwahl Krefeld : Zur Stichwahl: Podium mit Meyer und Jensen

Krefeld Amtsinhaber Frank Meyer und CDU-Herausforderin Kerstin Jensen treffen am Freitag in einer Podiumsdiskussion aufeinander. Interessenten können sich anmelden.

(RP) Rheinische Post und IHK laden zur Podiumsdiskussion anlässlich der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters ein. Amtsinhaber Frank Meyer (SPD) und seine CDU-Herausforderin Kerstin Jensen treffen am Freitag, 18. September, in einer Podiumsdiskussion aufeinander. Die Veranstaltung findet in der IHK in Krefeld, Nordwall 39, statt und startet um 18 Uhr. Die Einladung richtet sich an alle Krefelder Unternehmen und Bürger. „Wir möchten auch das Publikum in die Diskussion miteinbinden“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Die Moderation des Gesprächs liegt beim Leiter der Krefelder Redaktion der Rheinischen Post, Jens Voß. Wer die Diskussion besuchen möchte, kann sich unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/23825 anmelden.