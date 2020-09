Kostenpflichtiger Inhalt: Stichwahl in Krefeld : Alles auf Anfang für Meyer und Jensen

Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) und die CDU-Kandidatin Kerstin Jensen im Gespräch bei der Podiumsdiskussion von RP und IHK. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Einen Vorsprung gibt es bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters nur in der politischen Einschätzung. Faktisch fangen beide Kandidaten wieder bei null Stimmen an. Das Wichtigste zur Stichwahl am Sonntag.