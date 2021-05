Die Tat geschah in einer Kleingartenanlage in Krefeld : Tödlicher Stich ins Herz – 27-Jähriger ist schuldunfähig

Die Tat geschah in einer Kleingartenanlage in Krefeld

Das Gericht in Krefeld hat am zweiten Verhandlungstag die Unterbringung angeordnet. Zur Tatzeit sei der Angreifer nicht schuldfähig gewesen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Vor der Kammer des Krefelder Landgerichts räumte der Mann die Tat ein. Der Beschuldigte glaubte, dass das spätere Opfer ihm die Seelenenergie raube und sich mit dem Teufel verschworen habe.

Im November vergangenen Jahres hat ein Mann aus Krefeld seinen Bekannten in einer Kleingartenanlage in der Seidenstadt erstochen. Das Gericht hat am zweiten Verhandlungstag die Unterbringung angeordnet. Zur Tatzeit sei der Angreifer nicht schuldfähig gewesen.

Deshalb wollte er ihn an dem Tatnachmittag töten. Es gab mehrere Einstiche am Oberkörper, ein Stich verletzte das Herz. Ein Zeuge gab an, er sei hinzugekommen, als das Opfer schon am Boden lag. Der 27-Jährige habe gesagt, er müsse ihn töten. Weitere Zeugen erklärten, der Mann lag mit blau angelaufenem Gesicht am Boden, es gab Blut und eine Messerklinge lag in der Hecke. Sie deckten damals das Opfer zu und schützten es vor einem weiteren Angriff, weil der Täter wiederkam. Auch ihnen habe er mit dem Tode gedroht, wenn sie dem Opfer helfen würden. Außerdem sagte er, dass die Polizeibeamten den Mann erschießen sollten.