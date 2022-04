Nachfolgerin von Maxi Leuchters : Stella Rütten soll Krefelds neue SPD-Chefin werden

Stella Rütten, Jahrgang 1992, ist amtierende Juso-Chefin. Foto: SPD Krefeld

Krefeld Die SPD setzt mit der Nominierung Stella Rüttens den Generationswechsel fort. Rütten ist Juso-Chefin und hat bewiesen, dass sie einen eigenen Kopf hat.

Die SPD Krefeld setzt weiter darauf, den Generationswechsel in Partei und Fraktion voranzutreiben und Frauen in Führungspositionen zu holen: Neue Parteichefin soll Stella Rütten werden; sie würde, wenn sie vom SPD-Parteitag gewählt wird, Maxi Leuchters nachfolgen. Leuchters hatte nach nur einer Amtsperiode den Rückzug als SPD-Vorsitzende angekündigt. Es hieß, sie wolle sich beruflich weiterentwickeln. Die Strategie, auf junge Frauen zu setzen, ist für die SPD nicht ohne Risiko: Leuchters war seinerzeit nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zur Parteivorsitzenden gewählt worden – der Vorstand, der sie vorgeschlagen hatte, hatte damit die Parteibasis nicht in voller Breite hinter sich. Nun also muss Rütten die Genossen überzeugen. Von einem Gegenkandidaten ist bislang nichts bekannt.

Rütten, Jahrgang 1992, war wie Leuchters zunächst Juso-Chefin und sitzt mittlerweile im Rat. Sie hat als Juso-Chefin gezeigt, dass sie einen eigenen Kopf hat. Beispiel: 2018 rang die SPD mit sich, ob sie im Bund wieder in eine Große Koalition eintreten sollte. Die Jusos haben unter Führung von Kevin Kühnert dagegen gekämpft. Die NRW-Jusos haben sogar eine Kampagne gestartet, die innerparteilich für Empörung sorgte. Unter dem Motto „Einen Zehner gegen die Groko“ sollten Mitglieder angeworben werden, die nur für die Abstimmung gegen die Groko in die SPD eintreten sollten – für zwei Monate mit Beiträgen von insgesamt zehn Euro. Entscheidend ist: Rütten hat sich seinerzeit dieser Kampagne verweigert. Sie hielt, so sagte sie im RP-Interview, diese Aktion nicht für die beste Kampagne.

Rüttens Linie damals ist typisch für die Jungsozialisten in Krefeld: Sie sind gemäßigt unterwegs. Nicht umsonst war auch der heutige Oberbürgermeister Frank Meyer sieben Jahre lang Juso-Chef. Er beschrieb, als er 2009 Bürgermeister wurde, die Jusos im RP-Interview so: „Wir haben immer eine sehr pragmatische Sicht gehabt. Ich war nie ein Bürgerfresser.“ So sind die Krefelder Jusos insgesamt seit langem Talentschmiede für Partei und Fraktion, und zwar ohne Reibungsverluste beim Älterwerden und beim Eintritt in andere Ämter. Leute wie Meyer, Leuchters und Rütten mussten nicht wie Kevin Kühnert nach ihrer Juso-Aufbauphase tonnenweise Kreide fressen, um ein Revoluzzer-Image abzulegen.