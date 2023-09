Es drohen Bußgelder So geht die Stadt Krefeld gegen Elterntaxis vor

Eine weitere Maßnahme seien temporäre Sperrungen von Straßenabschnitten. Diese „müssen in Abhängigkeit von den örtlichen Rahmenbedingungen gemeinsam mit der Polizei überprüft beziehungsweise mit der Schule abgestimmt werden, um unnötige Umwegfahrten oder Rückstau zu vermeiden.“ In Krefeld gibt es bereits zwei Schulen an denen Straßensperrungen zu den Hol- und Bringzeiten eingerichtet wurden. An der St. Michael Schule Gießerpfad wird die Einfahrt in den Freizeitanger an der Einmündung Gießerpfad abgesperrt. An der Bismarckschule wird die Einfahrt in die Sackgasse Bismarckstraße/Unterer Cracauer Weg an der Einmündung Bismarckstraße gesperrt. „Die beiden Schulen haben von der Stadt Krefeld eine Genehmigung zur zeitlichen Sperrung der Sackgassen erhalten. Die Durchführung der Sperrungen mittels Absperrgitter erfolgt jeweils seitens der Schule vom Hausmeister. Die Genehmigung für die zeitlich gesperrten Sackgassen erfolgte ohne Auflagen, da es sich hierbei um kurze Sackgassen handelt“, erläutert der Stadt-Sprecher.