Comedy Musik Show : Worauf Krefeld sich 2022 freuen kann

Für Kelly-Fans wird’s ein gutes Jahr: Die Kelly Family will ihre Mega Christmas Show am 18. November in der Yayla Arena feiern. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Es ist das Jahr der Kelly-Fans. Im Januar kommt Kathy Kelly mit Duettpartner Jay Alexander. Zum Jahresende gibt die Kelly Family ein großes Weihnachtskonzert. Und dazwischen liegen Highlights für Pop-, Klassik- und Kabarettfans.

Drei Mal verschoben, und auch der vierte Termin steht auf Pandemiefüßen: In der Kulturfabrik ist das kein Einzelfall. Der Vorteil: Der Kalender für 2022 ist dort gut gefüllt, eine Reihe der Veranstaltungen bereits ausverkauft, nur wenige Auftritte sind endgültig abgesagt. Andere haben ganz vorsichtig oder noch gar nicht gebucht. Aber: Große Namen und und viel zu lachen sind für die Bühnen geplant. Eine vorläufige Auswahl.

Comedy & Kabarett

Bülent Ceylan kommt mit „Luschtobjekt“ am 29. Januar. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

info Es gelten jeweils die Coronaschutz-Regeln Der Vorverkauf für die Veranstaltungen läuft. Ob sie wie geplant stattfinden, hängt von den Corona-Bestimmungen zum jeweiligen Zeitpunkt ab. Es empfiehlt sich, sich auf den Homepages der Veranstalter zu informieren. Das Platzangebot ist zurzeit reduziert, es gilt 2G und Maskenpflicht.

Atze Schröder steigt als erster Comedian in den Ring der Yayla Arena. Am 25. März zeigt er dem Publikum „Echte Gefühle“. Ralf Schmitz (Schmitzefrei, 24. September) und Dieter Nuhr (Kein Scherz, 22. Oktober) sind ebenfalls für die Arena gebucht.

Florian Silbereisen ist Gastgeber der XXL-Schlagerpartyy in der Yayla Arena. Eingeladen hat er Jürgen Drews, Marianne Rosenberg und viele mehr. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bülent Ceylan gastiert am Samstags, 29. Januar, im Seidenweberhaus mit seinem Programm „Luschtobjekt“. Wesentlich älter fühlt sich Herbert Knebel, der mit „Im Liegen geht’s“ am 27. Februar dort auftritt. Hazel Brugger ist von der Kufa eingeladen, aber ins größere Seidenweberhaus umquartiert worden für den 9. April.

Atze Schröder will in Krefeld „Echte Gefühle“ zeigen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Wenn alles wie geplant läuft, bietet die Kulturfabrik jede Menge Comedy. Etliche Ersatztermine werden erfüllt, neue Namen haben die Booker dazugenommen. Die Auswahl ist beträchtlich: zum Beispiel David Kebekus (27. Januar), Bill Mockridge (30. Januar), Maddin Schneider (4. März), Matthias Richling (13. März), Christian Ehring (3. April) und Torsten Sträter (27. November)

Show

Magisch wird es mehrfach, manchmal mit Komik und Poesie gepaart, manchmal schräg und düster. Dan Sperry, seines Zeichens Schock-Illusionist, stellt sich am 15. Oktober in der Kufa vor. Die Magier 3.0 zaubern dort am 3. November. Großes Aufgebot gibt es beim Deutschland Tattoo: Die Royal Musik Show kommt am 26. November in die Yayla Arena.

Musik

Am 8.Januar tritt Kathy Kally mit Jay Alexander in der Friedenskirche auf. Ihre Familienmitglieder schart sie Endes Jahres um sich zur Kelly Family Mega Christmas Show am 18. November in der Yayla Arena. Dort feiert Florian Silbereisen am 24. Mai das Große Schlagerfest XXL. Zur Großen Verdi-Nacht laden der Tenor Cristian Lanza und die Milano Festival Opera am 19. Februar ins Seidenweberhaus.

„Frontm3n“ sind Dauergast auf der Kufabühne. Ihr Konzert ist für den 9. Januar geplant. Und es kommen weitere Stammgäste in den ehemaligen Schlachthof: die Fog Joggers (17. April) und Subway to Sally (7. April), Kasalla (16. September) und Gregor Meyle (5. November). M. Walking on the Water wollen ihr Konzert „Plays Pluto“ am 24. Oktober nachholen.

Theater

Ein Klassiker der Weltliteratur hat am 29. Januar Premiere im Theater: Nathan der Weise - Lessings großes Lehrstück der Toleranz. Es ist nicht weniger aktuell als „Vögel“ vpn dem zeitgenössischen, aus dem Libanon stammenden Autors Wajdi Mouawad (ab 4. Juni). Ballettfreunde feiern ab 17. April die Wiederaufnahme von „Beethoven“ - ein Crossover mit Tanz, Klaviermusik und Darstellender Kunst. Als Uraufführung plant Ballettchef Robert North „Rückblick - Ausblick“. Opernfans warten seit einem Jahr auf die Premiere von „Salome“ (2. April).

Lesungen