Launiger Abend im Krefeld-Pavillon Helmut Gote findet „Krefeld kann wieder werden“

Helmut Gote war zu Gast in der Reihe „Talk“ im Krefeld Pavillon, eine Veranstaltung von Projekt MiK, eine Initiative, die sich seit 2010 mit dem Erbe der architektonischen Moderne in Krefeld beschäftigt. Bei Talk geht es um Krefeld, um Chancen und Wünsche für eine Stadt, die Höhen und Tiefen erlebte, und es geht um die Welt, in der wir leben wollen, weil die Dinge ja alle zusammengehören. Und das wird mehr als deutlich an diesem Abend. Die Welt ist das, was wir daraus machen, könnte der Untertitel lauten.