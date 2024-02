Kooperation mit Krefelder Schulen Wie das Kresch Schülern den Nationalsozialismus vermittelt

Sophie ist jung, Studentin, lebt behütet in ihrer Münchner Familie. Anna ist Bäuerin, kennt harte Arbeit. Seit ihr Mann als Soldat in den Krieg ziehen musste, bewirtschaftet sie den Hof in Krefeld allein. Beide sind Frauen, die sich widersetzen, die sich dem grausamen Regime der Nationalsozialisten mutig entgegenstellen, die ihre Leben riskieren: Sophie Scholl aus der Widerstandsgruppe Weiße Rose und Anna Tervoort, die eine junge jüdische Frau bei sich versteckte und ihr so das Leben rettete. Beide sind Identifikationsfiguren. Mit zwei Stücken bringt das Kreschtheater zurzeit Schülerinnen und Schülern das Schicksal der beiden Frauen nahe, lässt sie wahre Geschichten aus Deutschlands dunkelsten Jahren packend erleben.