Standort Krefeld schließt im Januar 2024 Kaufhof-Azubis müssen eine Perspektive erhalten

(sti) „Monatelang wurden die Beschäftigten im Ungewissen gelassen. Die Entscheidung, den Krefelder Standort zu schließen, ist ein schwerer Schlag. Ebenso verliert die Innenstadt mit diesem Haus einen weiteren hochkarätigen Einzelhändler und somit weiter an Attraktivität“, sagte CDA-Vorsitzender Thilo Forkel: Mit Blick auf die Auszubildenden erklärte Marc Julia van Oirschot, Vorsitzender der Jungen CDA: „Viele Auszubildende wissen aktuell nicht, ob sie ihre Ausbildung beenden können. Hier muss schnell eine Lösung gefunden werden. Beispielsweise, indem man die Auszubildenden am Standort Düsseldorf weiter beschäftigt oder Auszubildende an eine andere Ausbildungsfirma vermittelt. Kein Azubi darf ins Bergfreie fallen.“