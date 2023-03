Festakt zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts Appell von Ehrenbürger Pützhofen: „Kehren Sie Ihrer Stadt nicht den Rücken“

Den eindringlichen Appell, seiner Stadt nicht den Rücken zuzukehren, hat Alt-Oberbürgermeister Dieter Pützhofen bei der Verleihung des Ehrenbürgerrechts an ihn an die rund 200 Besucher wie an die ganze Bürgerschaft gerichtet. Unter starkem Applaus sagte er bei dem Festakt im Krefelder Hof: „Loben Sie die Stadt, wenn möglich; kritisieren Sie die Stadt, wenn nötig, aber drehen Sie Ihrer, unserer Stadt nie den Rücken; lassen Sie bitte nicht zu, dass unsere Stadt nur eine Abspielfläche für private Interessen ist; es muss unser aller Bestreben sein, unserer Stadt etwas zu geben und nicht nur von dieser Stadt etwas zu nehmen.“ Pützhofen wurde schließlich mit Standing Ovations gefeiert. Er ist der 23. Ehrenbürger Krefelds in der nun 160-jährigen Geschichte dieser Auszeichnung.