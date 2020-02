Bis zu 150 Personen : Veranstaltungs-Startup im Schatten des Stahlwerks

Krefeld Stahlhaus Events ist ein neuer Veranstaltungsort an der Gladbacher Straße. Am Donnerstag ist der Marketingclub zu Gast.

(svs) Wenn am Donnerstag der Marketingclub Krefeld zu seiner Veranstaltung dieses Monats lädt, dann geschieht das an einer Stätte, die nicht nur für das Thema des Abends, es geht um Netzwerken in der Gründerszene in Krefeld, sinnbildlich ist, sondern auch generell als Ort für derartige Veranstaltungen zur Verfügung steht: Stahlhaus Events an der Gladbacher Straße 644. Im Schatten der Brücke auf Höhe des Stahlwerks gelegen ist die im März vergangenen Jahres eröffnete Veranstaltungsstätte ein klassisches Startup.