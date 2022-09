Debatte um Stärkungspaket : Ludwig vergleicht Betteln mit Infostand der CDU

Krefeld In einer Ausschuss-Sondersitzung zum Stärkungspaket für die Krefelder Innenstadt betonte Grünen-Ratsherr Ludwig das Menschenrecht auf Betteln. Er wählte dabei einen besonderen Vergleich.

Ludwig äußerte sich in einer Sondersitzung des Ausschusses für Verwaltung, Ordnung und Sicherheit, bei der am Donnerstag die Sprecher der Fraktionen zu einer ersten Stellungnahme zum Thema „Stärkungspaket Innenstadt“ zusammenkamen. Die Verwaltung hatte das Konzept in der vergangenen Woche vorgestellt (wir berichteten). Dem dringenden Appell von CDU-Ratsfrau Angelika Brünsing zu handeln, da es „inzwischen nicht mehr fünf vor zwölf, sondern zwanzig nach zwölf“ für die Innenstadt geschlagen habe, begegnete Grünen-Bürgermeister Karsten Ludwig mit einem bisher einmaligen Vergleich.„Frau Brünsing, die Menschen, die in der Innenstadt betteln, haben genauso das Recht zu betteln, wie Sie das Recht haben, auf der Hochstraße einen Infostand der CDU zu machen und dabei die Leute anzusprechen“, stellte Ludwig fest. „Manche Leute in der Innenstadt haben keine Lust, von der CDU angesprochen zu werden, andere wollen nicht angebettelt werden“, so Ludwig. Betteln sei jedoch laut Gerichtshof für Menschenrechte ein Menschenrecht und „kann, soll und muss geduldet“ werden, solange es nicht aggressiv betrieben werde. „Der Obdachlose ist nicht weniger wert als der, der für seine Partei oder die Kinderkrebshilfe wirbt“. Außerdem spreche man von einer „relativ kleinen“ Gruppe, wie ein Blick auf die Zahlen der Verstöße zeige. Bei insgesamt 4,4 Millionen Besuchern der Hochstraße im vergangenen Jahr habe es 44 Fälle von Störungen im Zusammenhang mit Drogen oder Alkoholkonsum, 10 Fälle von Betteln mit Kindern und 22 Fälle von Verrichtung von Notdurft im öffentlichen Raum gegeben. Gemessen an der Zahl der Ordnungskräfte habe demnach jeder Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in einem Jahr zwei Verstöße aufgenommen.