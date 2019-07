Öffentlicher Personennahverkehr : Stadtwerke ziehen am 7. September mit Service-Center in Ostwall-Passage

Stadtwerke ziehen am 7. September mit Service-Center in Ostwall-Passage

Krefeld Zwölf fachkundige Kundenberater nehmen im September an der Haltestelle Rheinstraße am Ostwall ihre Arbeit auf. Die offizielle Eröffnung ist für November geplant.

Bald ist es soweit: Der Kundenservice der Stadtwerke Krefeld (SWK) zieht in seine neuen Räume in die Ostwall-Passage. Am 7. September nehmen die Kundenberater dort ihre Arbeit auf. Endgültig fertiggestellt wird das neue Ambiente im November. Bis dahin dauern die Bauarbeiten für den Millionen teuren Komplex der Wohnstätte AG mit Gastronomie, Büros, Praxen und Wohnungen an. Bekanntlich wurde mit dem Bau später als geplant begonnen, weil es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen Bauherrn und Baufirma gekommen war.