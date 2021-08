Bauprojekt an der Kläranlage : Stadtwerke Krefeld wollen Faulgase vermarkten

Auf dem Gelände der Kläranlage (rechts) an der Müllverbrennungsanlage soll eine Anlage zur Aufbereitung von Biogas entstehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Entsorgungsgesellschaft Krefeld will an der Parkstraße eine Anlage zur Aufbereitung der Faulgase aus der Kläranlage bauen und die so gewonnenen Treibhausgase Methan und Kohlendioxid vermarkten. Für das Methan scheint mit Thyssengas schon ein Abnehmer gefunden, der das Biogas in seine Erdgasleitung einspeisen will.