Drastischer Anstieg der Energiearmut in Krefeld SWK stellen 4400 Haushalten den Strom ab

Manchmal ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig. Steigende Lebenshaltungskosten werden zum Problem. Die hohen Preise für Energie befeuern die finanziellen Schwierigkeiten vieler Menschen auch in Krefeld besonders stark. Die Sozialpolitik hat dafür einen eigenen Begriff kreiert – die Energiearmut. Darunter wird im weiten Sinne verstanden, dass Haushalte nicht in der Lage sind, ihre Heiz- und Stromkosten zu begleichen, ihre Wohnungen angemessen zu heizen oder zu kühlen und Einschränkungen beim Strom für Grundbedürfnisse wie Kochen, Waschen und Mediennutzung vornehmen müssen.