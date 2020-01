Klinken putzen : Stadtwerke schicken Berater von Haustür zu Haustür

Die SWK schicken Berater von Tür zu Tür. Foto: SWK

Krefeld Die SWK haben im Zuge der Liberalisierung des Energiemarktes Kunden verloren und gehen jetzt neue alte Wege in der Kundenakquise.

Die Krefelder Stadtwerke (SWK) haben Kunden an andere Strom- und Gasanbieter verloren. Sie beschreiten deshalb neue alte Wege in der Kundenakquise – das so genannte Klinkenputzen. Seit einiger Zeit sind Beauftragte unterwegs, die an der Haustüre klingeln, um vor Ort zu beraten.

Die SWK Energie GmbH sei der Grundversorger in Krefeld - also der Strom- und Gaslieferant mit den meisten Kunden in der Stadt. Doch auch die SWK habe feststellen müssen, dass sie in der Vergangenheit aufgrund der Liberalisierung des Energiemarktes und des damit einher gehenden Wettbewerbs Krefelder Kunden an andere Anbieter verloren habe, wenngleich weniger als viele andere Stadtwerke, informierte SWK-Sprecher Dirk Höstermann auf Anfrage unserer Redaktion.

Daher habe die SWK ihren Kundenkontakt vor Ort intensiviert. Sie nutze bereits seit längerer Zeit nun auch die Möglichkeit der persönlichen Beratung an der Haustür. Insofern handele es sich nicht um eine „Aktion“, sondern die SWK nutzten mittlerweile – wie andere Energieversorger auch – verschiedene Kommunikationskanäle, um mit (potenziellen) Kunden in Kontakt zu kommen. Dazu gehöre eben auch, dass die SWK autorisierte und geschulte Fachberater aussendeten, die die Bürger, sofern diese einverstanden seien, zu Hause hinsichtlich ihres Stromvertrages berieten, berichtete Höstermann.