Energieversorgung in Krefeld : SWK nutzen Abfälle als lokalen Rohstoff

Wo steht Deutschland in der Wärmewende, wo steht Krefeld? Der SWK-Vorstand Kerstin Abraham und Carsten Liedtke ordnet diese Fragen ein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Etwa 50 Prozent aller Gebäude lassen sich relativ einfach auf eine Versorgung mit Fernwärme oder Erdgas umstellen. SWK-Vorstand Kerstin Abraham und Carsten Liedtke informieren über den Stand der Dinge in Krefeld.

Die Wärmewende ist eines der wichtigsten, vielleicht das wichtigste Zukunftsthema in punkto Klimaschutz. Wärme macht 44 Prozent des Gesamtprimärenergieverbrauchs aus. Die Möglichkeiten, durch intelligente Technologien sowohl Umwelt als auch Portemonnaie zu schonen, werden Stand heute bei weitem nicht ausreichend genutzt. Wo steht Deutschland in der Wärmewende, wo steht Krefeld? Der SWK-Vorstand Kerstin Abraham und Carsten Liedtke ordnet diese Fragen ein.

Welche Rolle spielt Gas als Brückentechnologie?

Info Trend bei Energieträgern Unter den Energieträgern ist Erdgas derjenige, zu dem am häufigsten gewechselt wird. Heute werden in Deutschland von den 40,6 Millionen Wohnungen etwa 575.000 Wohnungen mehr mit Erdgas geheizt, als vor zehn Jahren. Darunter allein 530.000 ehemalige Öl-Kunden. Zudem wurden im selben Zeitraum etwa 115.000 Wohnungen von Öl auf Fernwärme umgestellt und weitere 72.000 von Erdgas auf Fernwärme. Von den 5,8 Millionen Wohngebäuden, die noch über eine Ölheizung mit Wärme versorgt werden, könnte fast die Hälfte mit Erdgas oder Fernwärme auf klimaschonendere Art beheizt werden. Krefeld verfügt über 50500 Anschlüsse: Gas 32.900, Fernwärme 1.600, Wärmepumpe 1.200, Nachtspeicher 3.800, Ölheizungen und Sonstige 11.000. Pro Jahr stellt die zum SWK-Konzern gehörende Netzgesellschaft Niederrhein (NGN) 150 bis 200 Heizungen von Öl auf Gas um.

Abraham In der Stromversorgung ist Gas, wenn die wesentlichen regenerativen Energiequellen, also Sonne und Wind, nicht zur Verfügung stehen derzeit die einzige Alternative, wenn wir den Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohle vollzogen haben. Im Wärmemarkt fällt ab 2026 praktisch auch die Alternative Heizöl bei neuen Heizungsanlagen weg. Damit bleiben nur bedingt einsetzbare Lösungen wie z.B. Wärmepumpen übrig. Da deutlich CO2-ärmere Gas wird damit für einige Zeit unverzichtbar für den Betrieb von Heizungsanlagen, KWK und BHKW-Anlagen werden. Gas kann aber eben auch aus regenerativen Quellen wie Biomasse, Klär- oder Deponiegas gewonnen werden. Dann ist die Gas-Klimabilanz sogar neutral.

Liedtke Zudem bieten Erdgasspeicher die Möglichkeit, enorme Energiemengen speichern zu können, sind im Vergleich zu Batteriespeichern um ein Vielfaches günstiger - und auch umweltfreundlicher. Mittels der Technologie Power-to-Gas kann schließlich auch aus überschüssigem regenerativem Strom künstliches Erdgas generiert werden, welches dann in das Gasnetz eingespeist und beliebig lange gespeichert werden kann.

Was genau ist Kraft-Wärme-Kopplung?

Liedtke: Bei der Verbrennung von Erdgas in der Stromerzeugung werden in konventionellen Kraftwerken nur 30 bis maximal 60 Prozent der entstehenden Wärmeenergie für die Stromerzeugung genutzt. Der Rest wird mittels Kühltürme an die Umwelt abgegeben. Bei der Kraft-Wärme-Kopplung wird dieser Rest allerdings auch noch für die Heizung und die Trinkwassererwärmung verwertet. Vom eingesetzten Erdgas gehen dann oft nur noch weniger als 10 Prozent der Energie an die Umwelt verloren. Die Energieausnutzung ist also bedeutend höher.

Abraham: Im Vergleich zu einer Erzeugung von Wärme mit einem heute üblichen Brennwertkessel und dem Strombezug aus der Steckdose spart die Stromerzeugung mit gekoppelter Wärmenutzung bis zu 50 Prozent an CO2-Emissionen in deutschen Haushalten. Eine praktische Größenordnung: Beim Jahresverbrauch eines Mehrfamilienhauses zum Beispiel wird etwa die Menge an CO2 eingespart, die ein Mittelklasse-PKW mit einer Jahreslaufleistung von 260000 Kilometern produziert.

Welche Rolle spielen dabei Blockheizkraftwerke, wie es sie ja auch in Krefeld gibt?

Liedtke: Blockheizkraftwerke, kurz BHKWs, sind die zentrale Erzeugungseinheit für Wärme und elektrische Energie in einem Nahwärmenetz. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung und sind eine sinnvolle Lösung für dezentrale Nahwärmelösungen. Die erzeugte Wärme wird über ein lokales Leitungsnetz an die umliegenden Wohn- und Geschäftshäuser verteilt, der Strom wird in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeist und kann somit bei einer intelligenten Steuerung gezielt die weniger effizienten Gas- und Kohlekraftwerke verdrängen.

Sie sprechen von gezielter Steuerung. Auf welchem Stand ist diese Technologie?

Abraham: BHKWs als solche sind keine neue Erfindung, das Grundprinzip funktioniert schon seit über 100 Jahren. Intelligent werden die Erzeugungsanlagen erst durch eine hochmoderne Steuerung, die nicht nur den lokalen Absatz im Gebäude beziehungsweise Nahwärmenetz im Blick hat, sondern darüber hinaus das energiewirtschaftliche Gesamtsystems Deutschland stundenscharf berücksichtigt. Die Stadtwerke Krefeld haben im Rahmen des Projekts KWK Modellkommune (2012 bis 2019) ein System zur vollständig digitalisierten Optimierung von dezentralen Blockheizkraftwerken entwickelt. Die so genannte WoB-Box. WoB steht dabei für „wirtschaftlich orientierte Betriebsführung“.

Und die funktioniert wie?

Liedtke: Wie ein virtuelles Kraftwerk, das die optimale Fahrweise gewährleistet. Das Betriebsverhalten des Systems wird täglich für den Folgetag berechnet und den Anlagenkomponenten vorgegeben. Hierbei werden die lokalen Strom- und Wärmeverbräuche sowie die Gas- und Strompreise an der Leipziger Energiebörse von den Algorithmen berücksichtigt. Die Software optimiert die Prozesse dabei so, dass immer auf dem wirtschaftlich besten Weg Wärme und Strom produziert und - wenn sie nicht benötigt werden - ins Netz eingespeist werden. Für die Energiekosten birgt das ein Einsparpotential von 20 bis 30 Prozent.

Konkret zum Kunden in Krefeld: Wie kann er profitieren?

Abraham: Die Anwohner vor Ort haben den Vorteil, dass sie in ihrem Haus keine aufwendige Heizungsinstallation einbauen müssen, keinen Schornstein, keinen Öltank oder Erbohrarbeiten wie bei einer Wärmepumpe benötigen und dadurch Investitionskosten und Platz sparen. Darüber hinaus wird durch die Stromerzeugung des BHKWs die Wärmeerzeugung subventioniert und es ist mit stabilen und attraktiven Preisen zu rechnen. In Krefeld und der Region haben wir schon mehrere solcher Anlagen in Betrieb gebracht, in Hilchenbach versorgen wir so ein ganzes Schulzentrum.

Liedtke: Wenn BHKW direkt in Mehrfamilienhäuser oder innerhalb von Quartieren installiert werden, können Mieter zudem von einer Eigenstromerzeugung profitieren und oftmals 100 Euro oder mehr einsparen. Dieser so genannte Mieterstrom kann und wird von der SWK in geeigneten Objekten bereits heute angeboten. Damit werden Quartiere zunehmend autark und können mit ihrer eigenen Infrastruktur flexibel auf die jeweiligen Erfordernisse reagieren. Genau diese Flexibilität erfordert die Energiewende. Natürlich ist eine Steuerung via WOB-Box auch interessant für Industriekunden. Letztendlich profitieren wir alle dadurch, da aufgrund des sehr hohen Wirkungsgrads CO2 vermieden werden kann und das schont unsere Umwelt.

Was muss ich als Bürger tun, wenn ich meine Erdölheizung auf klimafreundliches Heizen umstellen will?

Liedtke: Wir empfehlen Bürgern und Bürgerinnen sich einfach bei der SWK zu melden. Wir führen dann erstmal ein Gespräch, um die Bedürfnisse und Wünsche besser zu verstehen. Im nächsten Schritt prüfen wir, ob es möglich ist, das entsprechende Gebäude an die umweltfreundliche Fernwärmeversorgung anzuschließen. Sollte die Fernwärmeleitung beispielsweise zu weit von der Immobilie entfernt sein, so können wir in der Regel jedoch eine sichere und effiziente Erdgasversorgung anbieten.

Was genau ist Fernwärme?

Abraham: Eine besonders umweltfreundliche Art der Wärmelieferung. In unserer Region fallen täglich große Mengen Restabfälle an, die umweltgerecht entsorgt werden müssen. Dies geschieht unter anderem in unserer modernen Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage in Uerdingen. Die bei der Abfallverbrennung entstehende Wärme leiten wir in Form von Heißwasser durchs Fernwärmenetz direkt in die Gebäude der Krefelder Bürger und Unternehmen. Wir machen also aus Abfall Energie. Gegenüber anderen Energieträgern wie Erdgas, Kohle oder Öl sparen wir so bis zu 60 Prozent an CO2-Emmissionen ein. Unvermeidbare Abfälle aus unserer Region werden also ein lokaler Rohstoff, der wegen seines hohen biogenen Anteils eine erneuerbare Energie darstellt. Der Primärenergiefaktor, also die Kennzahl, die angibt, in welchem Maß fossile Energie bei der Erzeugung eingesetzt wird, liegt bei unserer Anlage in Krefeld daher auch bei Null.

Ist so eine Umstellung nicht ein Riesenprojekt für den Kunden?

Liedtke: Von den insgesamt 18,9 Millionen Wohngebäuden in Deutschland werden derzeit noch 5,8 Millionen mit Öl beheizt. Etwa 50 Prozent aller Gebäude lassen sich relativ einfach auf eine Versorgung mit Fernwärme oder Erdgas umstellen. Ist eine Fernwärme-Anbindung z.B. bei Einfamilienhäusern wegen der zu geringen Wämemenge nicht möglich, können wir in der Regel eine Contracting-Lösung mit Erdgas anbieten. Das bedeutet ganz konkret ein Rund-um-Sorglos-Paket, bei dem neben der Investition in die effiziente Heizungsanlage auch Betrieb und Wartung vom Contractor, in diesem Fall der SWK, übernommen werden. Dafür zahlen Kunden eine Monatspauschale.

Und wenn beides nicht möglich ist?

Abraham: Die SWK ist da breit aufgestellt und kann Besitzern von allen Immobiliengrößen interessante Lösungen liefern. Ein Beispiel: Ganz konkret haben wir für Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern das Produkt Heizung Plus: Dabei kann einfach und unkompliziert eine neue Heizung gemietet werden. In Abstimmung mit dem Installateur kümmern wir uns um die Investitions-, Wartungs- und Instandhaltungskosten und das gegen einen fairen Mietpreis. Dieses Produkt bieten wir in Kooperation mit der SHK-Innung Krefeld an.

Wo bekomme ich Beratung?