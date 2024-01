Druck aus Berlin Stadtwerke Krefeld erhöhen den Strompreis

Und auch die Erhöhung der Strom- und Fernwärmetarife der SWK Energie für ihre mehrheitlich Krefelder Kunden haben Gründe, die in Berlin zu suchen seien. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht nur in der Gastronomie, sondern auch für Energie von sieben auf 19 Prozent sei ebenso ursächlich wie der Wegfall von Subventionen in Höhe von 5.5 Milliarden Euro für die großen Netzbetreiber, die den Wegfall an die lokalen Energieunternehmen weitergäben. Drittens komme noch ein erhöhte CO 2 -Abgabe von 45 statt 30 Euro pro Tonnen Kohlendioxid hinzu.