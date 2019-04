Kritik am Büro von OB Meyer : CDU gegen Schließung des Stadtwaldhauses

Krefeld Das Traditionshaus mit seinem bundesweit bekannten Biergarten soll auch während der Sanierung geöffnet bleiben.

Die CDU fordert, dass das Stadtwaldhaus während der geplanten Sanierung ab Ende 2020 geöffnet bleibt und nicht komplett geschlossen wird. Massive Vorwürfe erheben die Christdemokraten in Richtung des Büros von Oberbürgermeister Frank Meyer. „Es gibt genügend Kreativität und Ideen des Pächters, den Betrieb während der Sanierung aufrechtzuerhalten. Es ist unwahr und ein starkes Stück, wenn die Stadtverwaltung – immerhin in Person des Leiters des OB-Büros, Herrn Plaßmann – verkündet, die Komplettschließung sei im besten Einvernehmen mit dem Pächter des über die Stadtgrenzen beliebten Ausflugsziels erfolgt. So geht das nicht! Und so geht man nicht mit einem Krefelder Juwel um“, so Ratsherr Michael Zecha, Mitglied des Finanz- und Liegenschaftsausschusses.