Wirtschaft : Stadtverwaltung und Krefelder Zoo begrüßen 37 neue Auszubildende

Oberbürgermeister Frank Meyer, Stadtdirektorin Beate Zielke und das Ausbildungsteam begrüßten 37 Auszubildende am ersten Arbeitstag. Foto: Stadt Krefeld/Lothar Strücken

Krefeld Für das Bewerbungsjahr 2019 enden erste Bewerbungsfristen für 23 verschiedene Berufe in der Stadtverwaltung Krefeld am 12. und am 24. August.

(RP) Insgesamt 37 neue Auszubildende haben am 1. August ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung Krefeld und im Krefelder Zoo begonnen. Sie wurden zu Beginn eines dreitägigen Einführungsprogramms von Oberbürgermeister Frank Meyer, Stadtdirektorin Beate Zielke und dem städtischen Ausbilderteam begrüßt. Während der Einführungstage konnten die Azubis Krefeld und die städtischen Einrichtungen näher kennenlernen. Danach suchen sie ihre ersten Einsatzstellen auf, die so unterschiedlich sind wie die Berufsfelder, für die sie sich entschieden haben.

Die zweijährige Ausbildung zum Verwaltungswirt haben in diesem Jahr 13 junge Leute begonnen. Zwei angehende Vermessungstechniker, eine Fachkraft für Medien und Informationsdienste sowie ein Forstwirt sind ebenfalls dabei. Auch zehn angehende Erzieherinnen und Erzieher freuen sich auf ihre praxisintegrierte Ausbildung. Darüber hinaus bildet die Stadt Krefeld fünf Gärtner mit unterschiedlichen Fachrichtungen aus. Der Krefelder Zoo bietet drei angehenden Tierpflegern die ersehnten Ausbildungsplätze. Weiteren Verwaltungsnachwuchs, der noch in diesem Jahr seine Ausbildung beginnt, wird die Stadtverwaltung im September begrüßen können.



