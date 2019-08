Zweite Rate am 15. August : Stadtverwaltung erinnert: Hundesteuer wird fällig

Krefeld Für die rund 13.600 aktuell im Stadtgebiet versteuerten Hunde wird die zweite Rate der Hundesteuer zum 15. August fällig. Bei dieser Gelegenheit weist die Verwaltung darauf hin, dass eine Meldepflicht für alle Hunde ab zwei Wochen nach Aufnahme im Haushalt gilt.

Für alle angemeldeten Hunde werden Steuermarken ausgegeben, die dann vom Hund zu Kontrollzwecken getragen werden müssen. Diese nummerierten Marken besitzen in Krefeld noch Gültigkeit bis zum Ende des Jahres 2019. Neue Marken werden im Januar 2020 verschickt. Die An- und Abmeldung zur Hundesteuer kann auf verschiedenen Wegen erfolgen: Entweder schriftlich oder persönlich beim Fachbereich Finanzservice, Petersstraße 9, oder in den Bürgerbüros. Zeitsparender ist die An- und Abmeldung im Online-Portal: https://www.krefeld.de/de/dienstleistungen/hundesteueranmeldung/ oder per E-Mail: hundesteuer@krefeld.de.