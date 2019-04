Erschließungsbeiträge : Stadtverschönerung Uerdingen: Wer zahlt Straßenausbau

Krefeld (sti) Die Stadterneuerung in Uerdingen könnte für einige Immobilieneigentümer teuer werden. Möglicherweise aber hat die Stadterneuerung grundsätzlich mit den Beiträgen, die erhoben werden sollen, gar nichts zu tun.

Die anteiligen Kosten für den Bau der Casinogasse und der Kronenstraße sind offenbar als so genannte Erstschließung bis heute nicht von den Anliegern erhoben worden. Im Gegensatz zu den Immobilieneigentümern fast aller anderen Straßen in Krefeld blieben die Betroffenen bislang von einer Zahlung der Erschließungsbeiträge verschont.

Dass die Thematik auch in Bezug auf die Stadtverschönerung nicht ohne Sprengstoff ist, machte am Montag die FDP-Ratsfraktion deutlich. Zu der umstrittenen Beteiligung von Anliegern an Kosten der Umgestaltung von Straßen in Uerdingen erklärte deren Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann: „Die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms ,Stadtumbau’ erfolgt auf der Grundlage der „Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008“. Die förderfähigen Kosten seien unter Abzug unter anderem von Beiträgen und Gebühren zu ermitteln. Von der Förderung blieben Ausgaben, die infolge eines Verzichts auf solche Beiträge entstünden, ausgeschlossen. „Wenn nun Anlieger nicht mit Beiträgen belastet werden wollen, gibt es zwei Alternativen“, sagte Heitmann. Entweder die Stadt verzichte ganz etwa auf den Umbau der Kronenstraße, oder der allgemeine Stadthaushalt müsse für die Ausfälle von Beiträgen aufkommen.