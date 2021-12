Operngala 2021 in Krefeld : Unterwegs im italienischen Musikhimmel

Operngala 2021 in Krefeld

Krefeld Eine festliche Operngala 2021 unter dem Motto „Viva Belcanto!“ im Stadttheater. Die prachtvolle Innenarchitektur des berühmten Teatro La Fenice in Venedig im Hintergrund der Bühne vor Augen, passte das Ambiente bestens zum angekündigten Musikerlebnis.

„Es lebe der schöne Gesang!“ „Viva Belcanto!“ Diesen Aufruf setzten die Mitglieder des Theaters Krefeld am Samstagabend vor – nach Coronaregeln – vollbesetzten Rängen in die Tat um. Die prachtvolle Innenarchitektur des berühmten Teatro La Fenice in Venedig im Hintergrund der Bühne vor Augen, passte das Ambiente bestens für das angekündigte Musikerlebnis.