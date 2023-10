Stadtsportbund Krefeld Krefelder Vereine haben mehr Zulauf als vor Corona

Besonders beliebt seien unter anderem der CSV Marathon Krefeld im Bereich Fußball sowie der SC Bayer 05 Uerdingen in diversen Sportarten. „Hier haben wir einen extremen Zulauf und teils lange Wartelisten“, sagt Jens Sattler. Damit sind die meisten Vereine glimpflich durch die Pandemie und die darauf folgende Inflationswelle, in der das Geld auch in den Privathaushalten knapper wurde, gekommen. Eine Kündigungswelle habe es zu dieser Zeit in den Vereinen weniger gegeben, getroffen habe es eher die Fitnessstudios, die sich jedoch auch gut erholt hätten, sagt Sattler.