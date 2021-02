Nach zehn Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in Krefeld : Stadtsportbund-Vorsitzender Dieter Hofmann legt sein Amt nieder

Krefeld Der 81-Jährige soll bei der kommenden Mitgliederversammlung als Ehrenvorsitzender vorgeschlagen werden. Kommissarischer SSB-Nachfolger ist Vize Jochen Adrian, der gemeinsam mit Hofmann als „Doppelspitze“ fungiert hat.

Nach genau zehn Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für den Stadtsportbund Krefeld , übergibt Dieter Hofmann den Vorsitz an seinen potentiellen Nachfolger Jochen Adrian, der dieses Amt auf einstimmigen Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes kommissarisch und satzungsgemäß übernimmt. Jochen Adrian hat bereits seit mehr als zwei Jahren als stellvertretender Vorsitzender und gemeinsam mit Dieter Hofmann als „Doppelspitze“ fungiert. Dieter Hofmann ist froh und zuversichtlich, die Verantwortung in jüngere, kompetente und erfahrene Hände zu geben.

Die Entwicklung von „einem wenig bemerktem SSB im LSB“ (Zitat Martin Wonik, LSB-Vorstand) zu einem viel beachteten Bund in NRW verdankt der SSB Krefeld in erster Linie unendlich viel ehrenamtlicher Arbeit, einem hohen Einsatz der Hauptberuflichkeit, den vielfältig eingebrachten Kompetenzen und dem Festhalten an gemeinsamen Zielen aus Vorstand und Mitarbeiterkreis sowie einem hohen Maß an Geduld und Ausdauer.