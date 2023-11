Bedarfsabfrage in Vereinen und Schulen Sporthallen sollen effizienter genutzt werden

Konkret soll die Abfrage nun so ablaufen, dass mithilfe des Stadtsportbundes Online-Formulare für die Nutzer der Hallen zur Verfügung gestellt werden, um zu erfragen, welche Halle wann und in welchem Umfang genutzt werden. Dass dringend Hallenzeiten benötigt werden, bestätigten zu Beginn des Jahres mehrere Vereine auf Anfrage. Die Hallenzeiten in Krefeld seien vergleichsweise günstig, sagte Sattler. Ob diese so, wie sie heute auf dem Papier vergeben sind, auch tatsächlich genutzt werden, oder ob neue Lücken entstehen, wird die Bedarfsabfrage nun zeigen.