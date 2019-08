Finanzpolitik : Stadtschulden betragen 3480 Euro pro Bürger

Krefeld Die Stadt Krefeld ist – wie die meisten anderen Kommunen auch – hoch verschuldet. Gleichwohl sind die Zeiten des Nothaushalts vorbei, in der Rat und Verwaltung über Ausgaben nicht mehr alleine entscheiden durfte. Rein statistisch ist jeder Bürger mit 3480 Euro städtischen Schulden belastet.

Die Stadt Krefeld hat knapp 800 Millionen Euro schulden. Das sind rund 100 Millionen Euro mehr als vor zehn Jahren, gleichzeitig aber auch mehr als 40 Millionen Euro weniger als ein Jahr zuvor. Die Kommune profitiert von niedrigen Zinsen, hohen Zuweisungen des Landes und der guten Konjunktur – sprich Gewerbesteuereinnahmen. Hinzu kommen Anstrengungen von Politik und Verwaltung, die Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Die waren viele Jahre lang aus unterschiedlichsten Gründen aus dem Ruder gelaufen. Krefeld hatte und hat schwer mit dem Strukturwandel zu kämpfen. Die goldenen Zeiten der Textilindustrie sind schon länger Vergangenheit.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft sieht im Strukturwandel, der Finanzmarktkrise, der Migration und der demografischen Veränderung der Gesellschaft die Hauptursachen für die finanziellen Verschlechterungen in den vergangenen 20 Jahren und warnt vor einer neuen Entwicklung, die nichts Gutes verheißt. Liquiditätsprobleme, die sich in hohen Kassenkrediten ausdrücken, dürften auf lange Sicht zu größeren Schwierigkeiten führen. Den Kassenkrediten stehen keine Vermögenswerte gegenüber.

Die Stadt Krefeld liefert ein unrühmliches Beispiel. Die Kassenkredite zur Deckung der Kosten für den laufenden Betrieb sind mit 335 Millionen Euro etwa doppelt so hoch wie die Kredite für Investitionen in Höhe von 168 Millionen Euro. Hinzu kommen ausgegliederte Schulden, die zum Beispiel dem Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) anhängen in Höhe von 284 Millionen Euro.