Fehlender Wohnraum in Krefeld Der Kampf um Baugebiete

Gleich dreimal hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung vorerst Planungen für Wohnraum verhindert, der in Krefeld wie im ganzen Rheinland dringend gebraucht wird: So wurden die Weichen dafür gestellt, dass für das Gebiet Am Obergplatz/ Ottostraße langfristig Wohnbebauung verhindert wird. Zum anderen wurden die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Areale Dahlerdyk / Vater-Jahn-Straße sowie Am Rott / Hüttenallee nicht verabschiedet. In allen drei Fällen haben die Behörden – Bezirksregierung oder Stadtverwaltung Krefeld – andere Wege vorgeschlagen und auf die Dringlichkeit verwiesen, Wohnraum zu schaffen.