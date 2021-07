Online-Umfrage in Krefeld : Stadtpark Fischeln soll ein Ort zum Erholen werden

Der Fischelner Stadtpark ist sehr beliebt und soll als Ort zur Erholung besonders gestaltet werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Ergebnisse der Online-Befragung zum integrierten Handlungskonzept Fischeln liegen vor: Gut 1000 Fischelner haben mitgemacht. Die Ergebnisse stehen in einer 30-seitigen Dokumentation.

Die einen nennen es integriertes Handlungskonzept, die anderen Rahmenplan für Fischeln. Gemeint ist in beiden Fällen dasselbe – eine Vision für den südlichen Krefelder Stadtteil, die auf aktuellen wünschen der Bewohner fußt. Ein wichtiger Bestandteil ist demzufolge die Beteiligung der Fischelner Bürgerschaft. Deshalb konnten alle Interessierten ihre Anregungen, Hinweise und Einschätzungen zu ihrem Stadtteil im Frühjahr online abgeben. Nun können die Ergebnisse vorgestellt werden. Mit mehr als 1000 Teilnehmenden konnten mit dem Online-Format deutlich mehr Menschen erreicht werden, als dies in einer Präsenzveranstaltung möglich gewesen wäre, betont die Stadtverwaltung am Montag.

Neben Fragen zu Lebensqualität im Stadtteil, zur Aufenthaltsqualität des Stadtteilzentrums wie auch zur Funktion des Stadtparks konnten ortsbezogene Anregungen zu den Themen Grünflächen, Mobilität, Wohnen, Einzelhandel und Nahversorgung, Soziale Infrastruktur in eine interaktive Karte eingefügt werden. Planungsdezernent Markus Beyer sei über die vielen hilfreichen Anregungen erfreut. Die Mehrheit der Befragten schätze die Lebensqualität in Fischeln positiv ein. Es bestehe der Wunsch, dass das vorhandene gute Zusammenleben erhalten bleibe. Viele äußerten jedoch die Befürchtung, dass sich Fischeln durch den Wohnungsneubau zu einer Stadt ohne Natur und Freiräume entwickele und der dörfliche Charakter weiter verloren gehen könnte. Daher werde in Bezug auf den Neubau für eine stadtteilgerechte Größe der Gebiete sowie einen angemessenen Ausbau der Infrastruktur plädiert. Zur Stärkung des Ortszentrums schlagen die Befragten eine Konzentration des Handels, eine größere Branchenvielfalt sowie eine Steigerung der Attraktivität der gastronomischen Angebote, vor allem der Außengastronomie, vor. Auch eine attraktivere Gestaltung der Kölner Straße und angrenzender Bereiche mit mehr Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie Bepflanzung werde gewünscht, informierte die Verwaltung gestern.

Die landwirtschaftlichen Flächen, die Nähe zur Natur und das Fischelner Bruch als Erholungsort würden als große Stärke des Stadtteils angesehen. In Bezug auf Frei- und Naturräume stünden für eine Vielzahl der Befragten die Aufwertung der vorhandenen Grünflächen, die Anlage und Ergänzung neuer Grünflächen mit blühender und vielseitiger Bepflanzung sowie die Pflanzung schattenspendender Bäume im Ortszentrum im Vordergrund. Bei der Gestaltung des Stadtparks werde ein besonderer Bedarf als Ort zum Erholen, für Ruhe und Natur gesehen. Aber auch bei der Aufwertung und Ergänzung der Spiel- und Sportgelegenheiten sowie bei der Schaffung von Angeboten für Jugendliche sähen viele Handlungsbedarfe.

Kritisiert werde die zunehmende Verkehrsbelastung, vor allem im Bereich der Kölner Straße und Hafelsstraße. Sowohl im Ortszentrum als auch in den Wohnbereichen würden Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gefordert. Die geplante Umgehungsstraße werde daher von vielen positiv bewertet und solle schnellstmöglich umgesetzt werden, berichtet die Stadtverwaltung. Ein weiterer Wunsch sei ein Bürgerzentrum zur Stärkung der Gemeinschaft sowie als Veranstaltungs- und Begegnungsort für alle Altersklassen.

Im nächsten Schritt sollten in verwaltungsinternen Arbeitsgruppen Maßnahmen und Projekte gebündelt, entwickelt und aufeinander in den jeweiligen Handlungsfeldern abgestimmt werden. Daneben ist ein Jugendforum in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen geplant. Die Handlungsfelder sollen anschließend während einer Präsenzveranstaltung als „Bürger-Werkstatt“ vorgestellt und diskutiert werden. Im Internet ist eine mehr als 30 seitige Dokumentation der Onlinebeteiligung unter https://www.krefeld.de/de/stadtplanung/integriertes-handlungskonzeptfischeln/ abrufbar.

(sti)