Neue Angebote für Krefelder Neu im Stadtmarkt – Tapas-Bar eröffnet ab Mai

Der Frühling hat begonnen, die Menschen freuen sich darauf, sich im Freien aufhalten zu können, sich unter freiem Himmel zu unterhalten, zu essen und zu trinken. Da passt es geradezu perfekt, dass wieder neues Leben in den Stadtmarkt am Behnischhaus einzieht. Acht der vorhandenen zehn Stände würden in Kürze wieder bespielt, informierte Tim Peerenboom, Vorsitzender des Vereins Stadtmarkt, im Gespräch mit unserer Redaktion. Zum 1. Mai eröffne im früheren „Potato Affair“ neben der „Suppkultur“ ein Angebot für Tapas und spanische Spezialitäten. Der Name stehe noch nicht fest. Aktuell kümmere sich der künftige Betreiber um die Ein- und Umbauten. Er sei im Übrigen in Krefeld ein alter Bekannter, habe einschlägige Erfahrung und arbeite seit 13 Jahren als Sommelier im Krefelder Hof. Gemeinsam mit einem Kompagnon wolle er die spanischen Leckereien anbieten, berichtete Peerenboom.