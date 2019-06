Musik in Krefeld : Stadtklang bringt Musik in Krefelds Kneipen

Krefeld Am Freitag 21. Juni, tritt der Singer/Songwriter Ben Lorentzen im Haus Kleinlosen auf

(ped) Eine Bühne, um groß herauszukommen, ist in der kleinsten Gastronomie. Oder in einer Bibliothek. Oder... Aus dieser Überzeugung hat das Team „Stadtklang“ vor sieben Jahren begonnen, ungewöhnliche Locations mit Livemusik zu beleben. In Düsseldorf ist die Reihe schon fast 500 Veranstaltungen alt. In Krefeld ist „Stadtklang“ neu. Am Freitag, 21. Juni, macht der Amerikaner Ben Lorentzen auf seiner Deutschlandtour Halt in der Gaststätte Kleinlosen, Zwingenbergstraße 116, und bietet den Gästen am Abend seine Musik.