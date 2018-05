Krefeld: Stadthaus-Debatte spitzt sich zu: Politik nimmt Neubau ins Visier

Krefeld CDU und SPD haben Alternativen zur Sanierung des Stadthauses ins Gespräch gebracht: Neubau eines Rathauses auf dem Willy-Brandt-Platz oder auf dem Theaterplatz.

Die SPD ist etwas zurückhaltender im Ton und nimmt Oberbürgermeister Meyer (SPD) gegen den Vorwurf der CDU in Schutz, nicht genug getan zu haben. Für die Reaktion der CDU-Fraktion, die den Oberbürgermeister aufforderte, das Projekt zur Chefsache zu erklären, habe er wenig Verständnis, erklärte SPD-Fraktionschef Benedikt Winzen. "Wenn man mit diesem Hinweis den Gebäudezustand nach Jahrzehnten völliger Vernachlässigung nun dem Oberbürgermeister anlasten will, so geht dies weit am Ziel vorbei." In der Sache zeigt auch die SPD Härte. Zwar sei die Sanierung des Stadthauses in öffentlich-privater Partnerschaft weiterhin der sinnvollste Weg, erklärte Winzen, doch sei "der Weg der Sanierung für die SPD-Fraktion nicht in Stein gemeißelt." Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung müsse Gültigkeit haben; man behalte sich vor, bei veränderten Rahmenbedingungen auch anders zu entscheiden. Zudem fordern die Sozialdemokraten die alternative Planung eines Neubaus auf dem Willy-Brandt-Platz für den Fall, dass kein Einvernehmen mit der Oberen Denkmalbehörde herzustellen sei. Ziel sei es, keinen weiteren Zeitverzug hinnehmen zu müssen und die Variante Neubau ernsthaft in Betracht ziehen zu können. Winzen kündigte dazu einen Dringlichkeitsantrag für die nächste Sitzung des Bauausschusses an.