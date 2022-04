Ukraine-Hilfe aus Krefeld : Schulmaterial und Ostergeschenke

Krefeld Der Verein „Krefelder Engel“ hilft um die 200 Familien. Die Hälfte der Bedürftigen kommt aus der Ukraine. Spenden werden auch weiterhin dringend benötigt.

(bk) Engel gibt es fast überall – so auch in Krefeld. Seit vier Jahren kümmern sich die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins „Krefelder Engel“ rund um den Vorsitzenden Bernd Oertel und seine Frau Regina um die Schwächsten in der Gesellschaft. Immer zur Stelle wenn es um organisatorische Belange geht, ist Vorstandsmitglied Sabrina Karuschka. Sie sagt: „Momentan ist bei uns sehr viel los, denn seit die ersten Flüchtlinge in Krefeld angekommen sind, helfen wir, wo wir nur können. Inzwischen versorgen wir um die 200 Familie an unseren Ausgabestellen.“ Bevor die Kriegsopfer an den Niederrhein kamen, seien es lediglich um die 50 Familien gewesen.